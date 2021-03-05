В Татарстане планируют открыть храм Казанской иконы Божией Матери в июле

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Открытие восстанавливаемого в Татарстане храма Казанской иконы Божией Матери запланировали на 21 июля - день, когда Русская православная церковь отмечает праздник в честь этой иконы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента республики поcле посещения строящегося объекта главой региона.

"Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

С ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери ознакомились президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Во время посещения объекта главе региона сообщили, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком. На сегодня продолжаются работы по устройству чугунных полов, написанию икон для иконостасов, изготовлению церковной утвари и мебели. Также ведутся работы по внутреннему декору и храмовой росписи (из 2 500 кв. м расписано уже 2 100 кв. м).

В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Вопрос восстановления храма курируется первым президентом Татарстана и председателем попечительского совета Фонда "Возрождение" Минтимером Шаймиевым.

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год по указу царя Ивана IV (1530-1584) на месте обретения иконы был основан девичий Богородицкий монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви построили каменный собор в честь явления иконы. В 1798 году император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого камня, собор освятили в 1808 году.

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм был взорван в 1932 году.