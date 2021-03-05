В Петербурге запустили онлайн-карту согласованных вывесок на городских фасадах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга для удобства горожан запустил на своем сайте новый онлайн-сервис "Карта вывесок", который позволит узнать о законности размещения существующих конструкций на городских фасадах и о действующих рекомендациях в случае планов по установке новых. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе комитета.

"Сервис позволит в режиме онлайн узнать параметры информационных конструкций на фасадах по любому городскому адресу. Сервис представляет собой карту города, где отмечены все согласованные с 2018 года в соответствии с эстетическими регламентами вывески. Разрешение на их размещение выдается сроком на пять лет. Таким образом, можно узнать о законности размещения той или иной вывески на фасаде, ее согласованных параметрах", - говорится в сообщении комитета.

Кроме того, в случае планируемого размещения новой конструкции на сервисе можно узнать основные рекомендации, требования эстетических регламентов и информацию об уже имеющихся по конкретному адресу вывесках.

"В настоящее время в реестре нового сервиса отражено более 37 тыс. объектов. Информация реестра будет обновляться ежемесячно", - отметили в пресс-службе.

Одним из последних изменений в городском законодательстве, касающемся порядка размещения вывесок, стал принятый парламентом Петербурга закон о запрете демонтажа таких конструкций, которые были установлены до 10 октября 1996 года (дата, когда в городе начали действовать новые правила размещения наружной рекламы). Инициатива депутатов направлена на защиту вывесок советского периода.