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Минобороны поздравило с 8 Марта ветерана войны Шелковникову, которой исполнилось 100 лет

Заслуженному ветерану вручили медаль "Памяти героев Отечества", подарки и букет цветов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Руководство Минобороны поздравило ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Шелковникову, которой недавно исполнилось 100 лет, с наступающим Международным женским днем, сообщили в пятницу журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"В городе воинской славы Воронеже в преддверии Международного женского дня военнослужащие устроили праздник для ветерана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы Екатерины Андреевны Шелковниковой, которой 10 февраля 2021 года исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении.

От имени министра обороны Сергея Шойгу Екатерину Андреевну поздравил его заместитель Юнус-Бек Евкуров. Он вручил заслуженному ветерану медаль "Памяти героев Отечества", подарки и букет цветов, пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за ратный и трудовой подвиги.

Екатерина Шелковникова родилась в селе Гололобово Воронежской области. В 1942 году добровольцем ушла на фронт. Участвовала в боях за освобождение Сталинграда, освобождала Украину, Польшу. Встретила Победу в Кенигсберге в звании старшего сержанта. После войны работала на воронежском заводе "Автозапчасть".

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