Опрос: около 25% медиков стали положительно относиться к вакцинации из-за пандемии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка четверти медицинских работников РФ сообщили, что их отношение к вакцинации изменилось в положительную сторону из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, при этом более 5% заявили об обратном. Об этом говорится в презентации, представленной в пятницу завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главным внештатным эпидемиологом Минздрава России, академиком РАН Николаем Брико на V Национальной ассамблее "Защищенное поколение" в рамках XIII Конгресса педиатров России с международным участием.

В презентации отмечается, что отвечая на вопрос "Изменилось ли отношение к вакцинации из-за пандемии COVID-19", 24,1% респондентов ответили что да, в положительную сторону, 5,2% - что в негативную сторону, 46,4% сообщили, что отношение не изменилось и 24,3% медицинских работников затруднились ответить. Исследование об отношении врачей к вакцинопрофилактике на фоне пандемии проводилось в 81 субъекте РФ, участие в нем приняли 87 344 респондента. Из них 32,7% - врачи целевых специальностей: терапевты, педиатры, врачи-специалисты , гинекологи, руководители здравоохранения, эпидемиологи, и 64,9% - средний медперсонал. Как уточнил Брико, исследование еще не завершено.

По его словам, сравнение с подобным исследованием, проведенным в 2019 году, свидетельствует в целом о снижении доли медработников с положительным отношением к вакцинации.

"Мы провели такое же исследование в предшествующие годы и сейчас сопоставили. Получили совсем другие результаты, которые мы хотели - оказывается в негативную сторону тенденция, отношение к вакцинации из-за пандемии не повлияла положительно, а в негативную сторону. При этом, если посмотреть число лиц, которые нейтрально и отрицательно [относятся], то довольно высокий уровень. И что настораживает, это врачи общей практики, которые как раз должны организовывать вакцинацию взрослых и против коронавирусной инфекции, и средний медперсонал, - поделился эксперт. - Неожиданный совершенно результат. Конечно, нужно разбираться в этом".

Брико также сообщил, что доля врачей, готовых привиться от коронавируса, разнится в зависимости от профиля. "Эпидемиологи, инфекционисты, руководители медорганизаций (около 60%) они готовы сделать [прививку], а вот средний медицинский персонал (31,3%) - у них как-то самые низкие показатели", - отметил он. Так, согласно презентации, процент готовности вакцинироваться медработников других специальностей варьируется от 43,9% до 37,5%.

"Колебалась доля врачей, которые готовы были сделать прививку от коронавируса, [в зависимости от] федерального округа (ФО). К сожалению, Северо-Кавказкий ФО (24,4%) меньше всего готов сделать прививку", - добавил эпидемиолог. Наибольшая приверженность [вакцинопрофилактике] отмечается в Дальневосточном ФО - 44%. Результаты других округов колеблются на уровне в среднем 35%, следует из данных презентации. "Наша задача - действия по формированию приверженности [к вакцинопрофилактике], как вы видите, даже среди медработников. Много надо делать", - заключил эксперт Минздрава.