Более 11 тыс. домов капитально отремонтировали в регионах ПФО в 2020 году

ТАСС, 5 марта. Капитальный ремонт 11,4 тыс. многоквартирных домов провели во всех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в 2020 году. При этом почти половина канализационных сетей в субъектах ожидают ремонта, сообщил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

"В 2020 году в регионах округа капитально отремонтированы 11,4 тыс. многоквартирных домов, улучшили условия проживания более 1,6 млн человек", - сказал Комаров на окружном консультативном совете по развитию местного самоуправления.

Однако, по словам полпреда, в Поволжье высок процент износа коммунальных систем. "На конец прошлого года в регионах округа дополнительно подлежат замене 43% канализационных, 37% водопроводных, 31% тепловых и 7% электрических сетей. При этом темпы замены сетей в субъектах не позволяют преломить негативную динамику ухудшения их технического состояния", - добавил Комаров.

Ранее Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планировалось перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. В 2020 году были определены четыре пилотных региона, которые получили в рамках программы в общей сумме почти 1,2 млрд рублей. Среди них два - Марий Эл и Оренбургская область - субъекты ПФО. В феврале Минстрой сообщал, что для продолжения действия программы необходимо дополнительное финансирование.