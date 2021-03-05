В Дании из-за проблем с поставкой препаратов сдвинут срок окончания вакцинации

СТОКГОЛЬМ, 5 марта. /ТАСС/. График вакцинации против COVID-19 в Дании будет сдвинут на три недели из-за задержек с доставкой препаратов. Ожидается, что население страны будет полностью привито от коронавируса до 18 июля, сообщает в пятницу телеканал TV2 .

Ранее власти подсчитали, что все взрослые будут вакцинированы до 27 июня. Прежде всего прививки делают обитателям домов престарелых, а также пожилым людям, за которыми соцработники ухаживают дома. Следующие дозы достанутся медработникам и людям старше 85 лет.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 213 932, число жертв составляет 2 377. Вакцинация в стране была начата 27 декабря.