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Пандемия COVID-19

В Дании из-за проблем с поставкой препаратов сдвинут срок окончания вакцинации

Вакцинацию завершат на три недели позднее ожидаемого

СТОКГОЛЬМ, 5 марта. /ТАСС/. График вакцинации против COVID-19 в Дании будет сдвинут на три недели из-за задержек с доставкой препаратов. Ожидается, что население страны будет полностью привито от коронавируса до 18 июля, сообщает в пятницу телеканал TV2.

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Ранее власти подсчитали, что все взрослые будут вакцинированы до 27 июня. Прежде всего прививки делают обитателям домов престарелых, а также пожилым людям, за которыми соцработники ухаживают дома. Следующие дозы достанутся медработникам и людям старше 85 лет.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 213 932, число жертв составляет 2 377. Вакцинация в стране была начата 27 декабря.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
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