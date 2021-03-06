Власти Якутии увеличат поддержку оленеводства более чем на 5%

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Якутии в 2021 году выделят 800 млн рублей на поддержку оленеводства. Это на 5% больше прошлогоднего уровня, сообщили в субботу, в региональный День оленевода, в Минсельхозе республики.

В августе 2020 года глава региона Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня оленевода в Якутии. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу марта.

"Ежегодно в Якутии местному самоуправлению из бюджета республики предоставляются субвенции на развитие северного оленеводства. Согласно действующей методике, размер субвенции рассчитывается по прогнозному поголовью оленей на начало года и корректируется на основании официальных статистических данных. Объем бюджетных ассигнований на 2020 год составил 756 млн рублей, в 2021 году он предусмотрен в размере 800 млн рублей с учетом увеличения поголовья оленей в Якутии", - сказали в министерстве.

Средства выделяют по специальной методике, которая учитывает расходы на содержание оленей в стандартных стадах в тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной зонах. По данным ведомства, на 1 января численность оленей во всех категориях хозяйств Якутии составила 157,5 тыс. голов. "Общее поголовье увеличилось на 3,6%. Выполнение планового параметра по поголовью оленей в сельхозпредприятиях республики составляет 101,8% при плане в 150,7 тыс. голов", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что увеличение поголовья связано с повышением рождаемости и сохранением взрослого поголовья.

Оленеводство - единственная отрасль сельского хозяйства Якутии, в которой заняты практически лишь представители коренных малочисленных народов Севера. Оленеводство остается не только отраслью хозяйства, но и образом жизни многих семей. Всего в Якутии работают 106 оленеводческих хозяйств, за которыми закреплено 37 млн га земли, в оленеводческих бригадах трудятся свыше 1,2 тыс. оленеводов и чумработников. Лидерами по поголовью оленей считаются Усть-Янский, Нижнеколымский, Анабарский районы из тундровой зоны ведения оленеводства.

Поддержка племенных хозяйств

Как уточнили в Минсельхозе Якутии, в 2021 году в республике возобновят практику племенной продажи. "Мы решили установить ставку субсидирования в размере 98% от стоимости реализуемых животных, чтобы поддержать предприятия и максимально снизить нагрузку для тех организаций, которые пожелали купить племенной скот. На племенную продажу молодняка предусмотрена сумма в размере 20,7 млн рублей", - сказали в министерстве.

"Три оленеводческих хозяйства Булунского района - предприятия "Приморский", "Булунское" и "Борогонское" - являются основными работодателями для населения сел Намы, Кюсюр и Найба. Благодаря им удалось избежать оттока сельского населения в города в поисках работы. Большинство оленеводов составляют отслужившие в рядах российской армии молодые ребята, что само по себе является неплохим показателем для сельских территорий", - рассказал начальник управления сельского хозяйства Булунского района Николай Захаров.

Новый закон

Оленеводство в Якутии регулируется республиканским законом о северном домашнем оленеводстве, принятым еще в 1997 году. "Этой отрасли в Якутии уделяется большое внимание. Наблюдается комплексный подход: приняты законы о кочевых школах, о кочевой семье, о кочевом жилье для работников традиционных отраслей Севера. Новый проект закона "О северном домашнем оленеводстве в Республике Саха (Якутия)" обсуждается с 2017 года", - рассказала председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева.

"Это традиционная, этносохраняющая отрасль коренных малочисленных народов. Именно развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Если в 1940-х годах кочевали около 500 семей, то сегодня фактически кочуют только 50. Мы можем в принципе лишиться оленеводства как занятия для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - добавила Голомарева.

В 2020 году на заседании комитета парламента приняли решение вернуть законопроект на доработку. "Законопроект должен решать назревшие социальные проблемы оленеводов. В частности, работа касается 7-й статьи, где говорится о мерах государственной поддержки оленеводов. Необходимо срочное решение таких острых проблем, как компенсация повышенных затрат оленевода, который вынужден круглый год кочевать вместе со стадом оленей, строить и содержать мобильное жилье, иметь транспорт для его перевозки, готовить или запасать топливо для своего жизнеобеспечения, гарантировать кочевое питание", - добавила Голомарева.