Премьер Японии возложил цветы к мемориалу в префектуре Фукусима

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по случаю приближающейся десятой годовщины разрушительного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года посетил в субботу префектуру Фукусима и возложил цветы к мемориалу в небольшом городе Намиэ. Прямую трансляцию вел японский телеканал NHK.

В сопровождении губернатора префектуры Фукусима Масао Утибори глава японского правительства возложил цветы к мемориалу, возведенному в память о жертвах удара стихии. Ожидается, что в течение дня премьер-министр также проинспектирует продолжающиеся работы по восстановлению пострадавших от землетрясения и цунами регионов. Последний раз Суга посещал префектуру Фукусима в сентябре прошлого года.

Самое мощное землетрясение в документированной истории Японии произошло 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги на побережье главного острова Хонсю. Оно имело магнитуду 9 и вызвало цунами, высота которого на некоторых участках превышала 40 м. В результате удара этой волны погибли 18,4 тыс. человек. Более половины из них - жители Мияги. Также большое число жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили. Цунами вызвало также аварию на АЭС "Фукусима-1", которая привела к радиоактивному заражению обширного района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.