Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,98

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 0,98. В Москве показатель вновь превысил единицу и составил 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается выше 1. Наряду с Москвой это Подмосковье, где он остался на уровне 1,19, и Санкт-Петербург, в котором он вырос до 1,04.

В Нижегородской области показатель составил 0,99, в Архангельской, Свердловской областях и Красноярском крае - 0,97, в Воронежской и Ростовской областях - 0,96, в Иркутской он опустился до 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.