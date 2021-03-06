В Карелии отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 марта. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в Карелии отменен, сообщили в субботу в оперативном штабе республики по борьбе с новой инфекцией.

"Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменен, больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в регионе стабилизировалась эпидобстановка с заболеваемостью COVID-19. Кроме того, активно ведется вакцинация людей старше 60 лет: привились от коронавируса почти 12 тыс. пожилых людей, всего в Карелии вакцинировали около 25 тыс. человек. Работодателям также рекомендовано прививать пожилых сотрудников от коронавируса в приоритетном порядке, если у них есть такое желание и нет противопоказаний.

По данным Минздрава Карелии, всего в республике за время пандемии выявили 41 536 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 106 человек. Выздоровели 37 528 пациентов, умерли - 322.