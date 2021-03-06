ВОЗ приветствует исследования препарата от коронавируса "Мир-19"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует различные исследования и инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19".

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"ВОЗ приветствует различные исследования в рамках борьбы с COVID-19 и поддерживает различные инициативы, и данный вопрос находится в области обсуждения НИОКР (не относится к компетенции офиса ВОЗ в России)", - сказала Вуйнович.

1 марта глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что первую фазу клинических исследований препарата "Мир-19" планируется завершить к середине марта. Скворцова пояснила, что препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса.