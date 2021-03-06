В Литве вступили в силу смягченные условия карантина

Как отметило ведомство, данные меры связаны в основном с возможностью проведения времени на открытом воздухе. В Литве, где карантин был объявлен 7 ноября прошлого года, несколько раз продлевался и действует до конца марта, и ранее были разрешены прогулки, но в общественных местах вместе не должно было находиться более двух человек. Членов одной семьи вместе могло быть и больше.

С субботы на открытом воздухе разрешено собираться компанией до пяти человек, а если это члены уже не одной, как требовалось раньше, а двух семей, их может быть и больше пяти. С таким же количеством участников разрешены занятия спортом на открытых площадках, семейные праздники, посещение культурных объектов, зоологических и ботанических садов.

С 25 февраля в Литве не является обязательным ношение на открытом воздухе медицинских масок, также с этого дня был частично отменен запрет на передвижение по стране. С 15 декабря поездки разрешались только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования был запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, аэропорты. С послаблением было разрешено передвижение между городом и примыкающим к нему районом.

Первый случай заражения коронавирусом на территории Литвы был выявлен 28 февраля прошлого года. С начала эпидемии в стране умер 3 321 человек, выздоровели 188,1 тыс. Всего за это время по итогам 2,166 млн тестов выявили 201,8 тыс. заразившихся. В Литве проживают 2,794 млн человек.