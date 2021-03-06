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Эксперт: заболеваемость внебольничными пневмониями в РФ в 2020 году возросла в 3,5 раза

Член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что регистрация вирусной пневмонии по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 100 раз

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заболеваемость внебольничными пневмониями в России в 2020 году выросла в 3,5 раза, а вирусной пневмонией - в 100 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в субботу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, в 2020 году заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в 3,5 раза. Цифры я привожу: десятилетний среднегодовой показатель был 543, в 2020 году - 1 856 на 100 тыс. населения", - сказал он, выступая на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

Горелов отметил, что регистрация вирусной пневмонии по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 100 раз, что, по его словам, является очевидным.

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