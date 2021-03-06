Деревья в парке Фороса, где жители пожаловались на вырубку, начнут высаживать 7 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Первую компенсационную высадку деревьев проведут в воскресенье в парке "Форос" на южном берегу Крыма, где жители поселка пожаловались на вырубку и ограничение прохода при строительстве детского лагеря. Об этом сообщили в субботу журналистам в Мининформе республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину ему неизвестно. В среду глава Крыма Сергей Аксенов посетил Форос, осмотрел парк и пообещал вернуться, чтобы "закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться". Поездка запланирована на 9 марта.

"7 марта в 11:00 в парке "Форос" состоится первый этап компенсационной высадки деревьев. На мероприятие приглашаются все желающие. Планируется высадить 80 хвойных деревьев в нижнем парке. Лопаты, перчатки и саженцы будут выдавать непосредственно в самом парке", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "ранее в парке "Форос" демонтировали деревья с повреждениями корневой системы". "Данная процедура являлась плановой для парковых зон. Теперь, согласно действующему законодательству Крыма, вместо одного спиленного растения будет посажено три", - сообщается в пресс-релизе.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря "Ак-Барс", около 30 пальм пересадили, удалили еще порядка 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".