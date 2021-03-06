У Ледового дворца в Петербурге появится новое общественное пространство с амфитеатром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Между Ледовым дворцом и станцией метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство с амфитеатром и медиазоной для проведения мероприятий. Об этом в субботу журналистам сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Жители района попросили благоустроить эту территорию. В прошлом году администрация Невского района разработала проект. Здесь появится современное общественное пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха. Деньги администрации района выделены", - приводит пресс-служба губернатора его слова.

Благоустройство этой территории в последний раз проводилось в начале 2000-х в процессе строительства Ледового дворца. Новое общественное пространство помимо амфитеатра для лекций и мастер-классов и медиазоны для трансляции концертов и соревнований включит в себя площадку для скейтбордов, зону бесплатного Wi-Fi, скамейки и живую изгородь. Площадка будет полноценно адаптирована для маломобильных граждан, а также оборудована подогревом пешеходных зон для предотвращения образования наледи. Вокруг нового пространства предлагается установить современные остановки общественного транспорта, а также убрать лишние провода, визуально загрязняющие район.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, общая стоимость работ составит 118,3 млн рублей, проект предполагается реализовать до конца 2021 года.