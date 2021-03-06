Медики выявили вспышку коронавируса в профессиональном училище под Псковом

ПСКОВ, 6 марта. /ТАСС/. Медики Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом превысило 32,5 тыс. человек, выявили вспышку этой инфекции в профессиональном училище в Себежском районе. В учреждении обнаружено 11 человек с этим вирусом, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области новый очаг в Себежском специальном профессиональном училище, COVID-19 выявлен у 11 человек. В училище проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

По данным пресс-службы, всего в Псковской области остаются активными четыре очага инфекции. "Одна вспышка снята с контроля Роспотребнадзора в одном из отделений Великолукской межрайонной больницы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в субботу власти региона впервые начали проводить вакцинацию от коронавируса на территории крупных торговых центров: первый такой пункт открылся в псковском гипермаркете "Империал".

"Пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 15:00. При этом сами прививки планируется делать с 10:00 до 14:00, чтобы у медработников оставалось время наблюдать за теми, кто уже прошел вакцинацию. В пункте вакцинации проводится вакцинация граждан из листа ожидания, при этом посетить его можно и в порядке живой очереди. В открытом пункте вакцинации работает молодой ординатор, который учится в университете Мечникова. Он к нам приехал в подъем заболеваемости для помощи и сейчас работает на осмотре перед прививками", - сообщает пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 32 557, 21 637 человек выздоровели, 180 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 марта.