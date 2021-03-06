В Нижнем Новгороде открыли лыжный трамплин К-60

ТАСС, 6 марта. Открытие 60-метрового трамплина для прыжков на лыжах прошло в субботу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На территории спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью состоялось торжественное открытие трамплина К-60. Дата открытия спортивного объекта была приурочена к проведению чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина", - говорится в сообщении.

Первым прыжок с трамплина совершил мастер спорта СССР, призер чемпионатов страны 70-летний Владимир Фролов. Затем показательные прыжки произвели действующие нижегородские спортсмены, члены сборной России Василий Негребецкий, Захир Джафаров, Иван Ланин, Александр Сардыко и Кирилл Котик. "Первый рекорд по дальности прыжка - 80 м - установил мастер спорта России, неоднократный победитель и призер чемпионатов, первенств и кубков страны Кирилл Котик", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы развивать этот вид спорта. "Это касается и тренировочного процесса, и проведения соревнований всероссийского уровня. Обязательно продолжим работу над тем, чтобы развивать комплекс, совершенствовать инфраструктуру, привлекать финансирование", - цитирует пресс-служба Никитина. Губернатор отметил, что сейчас идет масштабное благоустройство территории рядом с объектом.

В 1958 году в городе Горьком (сейчас - Нижний Новгород) построили самый большой трамплин в СССР мощностью К-110. В 2008 году его демонтировали. На протяжении 12 лет нижегородские спортсмены не имели собственного трамплина. Строительство объекта началось в 2019 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в 2020 году.