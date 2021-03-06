"Красная" эпидемическая зона на Украине выросла до четырех областей

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Закарпатская область Украины вошла в число "красных" зон с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией согласно опубликованным в субботу новым данным министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в "красную" зону ранее входили Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, а с 8 марта добавляется и Закарпатская область. Киев, который был в "желтой" зоне, оказался в "оранжевой", поскольку там, в частности, превышен показатель госпитализаций - 60,2 человека на 100 тыс. человек при норме 60. В этой зоне остались Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные регионы в "желтой" зоне карантина. В наиболее благоприятной "зеленой" зоне по-прежнему нет ни одной области.

По действующим правилам, в "красной" зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. В "желтой" зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой" не разрешена работа хостелов, туристических баз, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации.

Эпидемиологическая ситуация в стране

На Украине, по данным Минздрава, за прошедшие сутки выявили 9 144 новых случая заражения коронавирусом, что на 10% меньше, чем днем ранее, когда было зарегистрировали 10 155 инфицированных. Общее число случаев заражения коронавирусом за время пандемии на Украине достигло 1 394 061, выздоровели 1 194 373 человека, скончались 26 919 человек. За это время провели 7 101 358 ПЦР-тестов. Охват населения тестированием составляет 16,9%.

До 30 апреля на Украине действует режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, когда регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг сообщил, что на Украине началась третья волна коронавируса и допустил возможность очередного возвращения к жестким ограничительным мерам.

Вакцинацию страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля, получив из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Всего на Украине зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer.