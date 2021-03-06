Проект по профориентации школьников стал победителем форума "Территория смыслов" в Перми

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Проект по проведению форума для профориентации школьников стал победителем регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Он впервые прошел в Перми с 1 по 6 марта и завершился в субботу церемонией награждения победителей.

"Наш проект для школьников, которые не могут определиться со своей будущей профессией, то есть это профориентационный форум, мы назвали его "Профлайн". Школьники могут выбрать свою дальнейшую профессию, то чем они будут заниматься в будущем. Мы выбрали возраст с 8 по 10 класс. Мы разработали концепцию проекта, идею и дальше будем работать уже с министерством образования", - рассказал член команды победителей Ростислав Коневских.

Участниками регионального этапа "Территория смыслов" стали 120 человек из Пермского края. Это студенты вузов, колледжей, техникумов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию молодежной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодежных общественных организаций. В течение недели для них проводилась специально разработанная обучающая программа, встречи с экспертным и профессиональным сообществом, представителями бизнеса и власти.

"Мы нацелены на то, чтобы молодежь все больше приезжала к нам, а не уезжала. Мы должны сделать так, чтобы молодежь нашла себя здесь, нашла работу с достойным уровнем заработной платы, могла приобрести здесь комфортное жилье. Это большая политика, большая программа на года. И сегодняшнее мероприятие - одно из вложений в развитие этой программы и ее реализации", - сказал журналистам на закрытии форума глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Форум "Территория смыслов"

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Спикерами традиционно становятся политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения.

Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников формируется по принципу междисциплинарности - в рамках одной смены участники знакомятся и работают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

В 2020 году в форуме "Территория смыслов" от Пермского края приняли участие восемь человек. В 2021 году благодаря проведению в Прикамье регионального этапа форума количество участников увеличится в десятки раз, лучших пригласят на всероссийскую "Территорию смыслов", которая пройдет летом 2021 года в Солнечногорске, в Мастерской управления "Сенеж".

"Территория смыслов - это площадка неравнодушных людей. То, что вы планируете сделать, то, что я видел, какие у вас планы. Я в восторге, я хочу сказать, что вы в том месте, где все начинается, где рождается будущее. Вы в том месте, где без ограничений вам предлагают реализацию", - заявил программный директор форума Матвей Навдаев.