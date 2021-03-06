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Умерла вирусолог Светлана Маренникова

Ей было 97 лет

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Участница программы глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет. Об этом в субботу сообщается на сайте Минздрава РФ.

"На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, Маренникова активно участвовала в реализации программы глобальной ликвидации оспы. В Минздраве также отметили, что она пользовалась авторитетом среди коллег, ее заслуги снискали уважение мирового медицинского сообщества и были отмечены на самом высоком уровне.

Минздрав РФ выразил соболезнования родным и близким вирусолога, назвав ее уход невосполнимой утратой для российской и мировой медицинской науки.

Светлана Маренникова родилась 7 октября 1923 года в Харькове. Являлась доктором медицинских наук, профессором, экспертом ВОЗ по вирусным инфекциям, членом специального комитета экспертов ВОЗ по ортопоксвирусным инфекциям, а также заслуженным деятелем науки РСФСР.

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