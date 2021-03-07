Музей Севастополя планирует дайвинг-экскурсии к древностям с затонувших кораблей

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Музей фортификационных сооружений в Балаклаве (город в составе Севастополя) откроет для посещения подводный депозитарий - специальное хранилище для предметов, которые найдены археологами на дне Черного моря и для сохранности должны оставаться в этой среде. Предполагается, что увидеть древности можно будет с берега или погрузившись с аквалангом, сообщил ТАСС директор музея Юрий Тарариев.

"Подводный депозитарий - проект, который мы планируем реализовать на базе комплекса в Балаклаве. Мы собираемся подготовить предметы для экспонирования прямо там, в морской среде: на глубине около метра сделать подставки и освещение, подвести видеокамеры и в реальном времени транслировать изображение, чтобы посетители на мониторах смогли рассмотреть артефакты. Также хотим организовать условия, чтобы люди могли с аквалангом спуститься под воду и посмотреть на них вблизи", - сказал Тарариев.

Он пояснил, что музей находится в противоатомном подземном комплексе, оборудованном в толще скалы в Балаклавской бухте и включающем канал для подводных лодок. По договоренности с археологами, работающими в Севастополе, в подводной части комплекса уже размещены более 40 предметов - они долгое время находились в морской воде, поэтому их невозможно надолго сохранить на суше.

"Есть совсем старинные предметы: римского периода, византийского. Некоторые связаны с Первой обороной Севастополя (Крымская война 1854-1855 годов), с Гражданской войной. Также у нас хранится часть немецкого гидросамолета "Дорнье 24 Т", сбитого в 1944 году и до 2000-х годов лежавшего в Казачьей бухте", - уточнил собеседник.

По его оценкам, на реализацию проекта понадобится более 8 млн рублей. Музей рассчитывает приступить к работам в этом году, однако оборудовать подводную выставку невозможно, пока в судоходный канал не поставлена подводная лодка "С-49", недавно переданная учреждению для экспонирования.