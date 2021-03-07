Дефицит кадров в IТ-отрасли Нижегородской области составляет более 1,7 тыс. специалистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Кадровый дефицит в сфере информационных систем и технологий Нижегородской области составляет более 1,7 тыс. специалистов. Это является ключевым аспектом, сдерживающим развитие отрасли, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Кадровый дефицит составляет более 1 700 специалистов, что является ключевым аспектом, сдерживающим развитие отрасли. Одним из вариантов решения проблемы может стать создание IT-факультета на базе ННГУ имени Н. И. Лобачевского", - сказано в сообщении по итогам встречи губернатора Глеба Никитина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Никитин при этом отметил, что высшие и средние специальные учебные заведения региона ежегодно выпускают более 2,7 тыс. IТ-специалистов, что существенно ниже потребности динамично развивающихся предприятий отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории региона, поэтому IТ-компании заинтересованы в создании факультета. "У нас в регионе работают очень сильные IT-компании, в том числе мировые лидеры в этой сфере. Они заинтересованы в реализации такого проекта", - цитирует пресс-служба Никитина.

Губернатор также сообщил, что в Нижнем Новгороде ощущается дефицит мест в общежитиях вузов. Для решения проблемы, с учетом задач, поставленных нацпроектами "Образование" и "Наука", в регионе разработали проект строительства современного студенческого городка, где можно будет создать условия для проживания студентов с возможностью проведения занятий и организации самостоятельной работы, обеспечения культурно-массовых, досуговых, спортивных мероприятий.

"На территории кампуса планируется строительство новых общежитий вместимостью до 8 000 человек с помещениями социально-культурного и спортивного назначения. Считаем, что реализация проекта способствовала бы повышению качества образования и притоку новых студентов в наши вузы", - добавил Никитин.

По данным инвестиционного портала Нижегородской области, в регионе зарегистрировано более 1,1 тыс. IT-компаний, в которых работает почти 30 тыс. человек. Подготовка специалистов ведется в 11 вузах, 33 техникумах и колледжах региона. Область является одним из лидеров среди регионов по экспорту программного обеспечения, который осуществляется в 30 стран мира. В области располагается два крупных технопарка - "Саров" и "Анкудиновка", также создан международный кластер информационных технологий iCluster.