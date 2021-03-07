Численность русской выхухоли упала в разы в XXI веке

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Численность русской выхухоли, реликтового вида млекопитающих, который сохранился только в России, упала на две трети за последние 20 лет, до примерно 6 тыс. особей. В связи с этим Минприроды необходимо предпринять срочные охранные меры, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы сейчас считаем, что выхухолей всего около 6 тыс. На начало века численность составляла порядка 20-25 тыс., в 1970-х - 60 тыс., а 100 лет назад это был промысловый вид. После строительства гидроэлектростанций на Волге и Днепре исчезли пойменные озера вместе с примерно миллионом особей, второй удар нанесла мелиорация на средних реках", - сказал ТАСС старший научный сотрудник Окского заповедника Александр Онуфреня.

По его словам, в последнее время снижение численности происходит по другим причинам. Во-первых, животные гибнут, запутываясь в китайских капроновых сетях, которые часто бросают в водоемах. Во-вторых, из-за изменения климата прекратились весенние половодья и начались летне-осенние засухи, что приводит к высыханию озер, где живут выхухоли.

Как добавила замглавы Росзаповедцентра Ольга Кревер, в последние годы не подтверждается присутствие выхухолей на Украине, в Белоруссии и Казахстане, где они раньше также водились. Соответственно, основные очаги обитания остались на российских особо охраняемых природных территориях, где нет браконьерства. Это Окский заповедник, национальные парки "Мещера", "Угра", заказники Рязанской области "Мокшинский", "Долинный", заказники Владимирской области "Окский береговой", "Окско-Клязьминская пойма", "Клязьминско-Лухский".

"Учитывая, что это один из немногих видов, в названии которого есть слово русский, и что это реликтовый вид, который встречается только в России, безусловно, Минприроды России планирует охранные меры. Для таких видов надо разрабатывать стратегию сохранения", - рассказала Кревер.

По ее словам, для спасения выхухолей в первую очередь необходимо углублять обмелевшие водоемы, чтобы они не промерзали до дна и животные могли в них зимовать. Во-вторых, нужно запретить продажу одноразовых капроновых сетей китайского производства и ужесточить ответственность за их применение. В-третьих, необходимо проведение экспедиций по возможным местам обитания животных, в частности, в Ростовской области, и создание региональных охраняемых природных территорий там, где выхухоли еще сохранились.