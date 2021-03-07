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В Саратове свыше 40 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

В зону отключения попали 10 центральных тепловых пунктов, одна школа, семь детских садов, горбольницы и роддом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Авария на водопроводе стала причиной отключения 531 дома с населением более 40 тыс. человек в Саратове. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, из-за разгерметизации задвижки был отключен водовод с 15:00 (мск) 7 марта до 13:00 (мск) 8 марта.

"Всего без ХВС [холодного водоснабжения] 188 жилых домов разной этажности и 343 жилых дома частного сектора (531 дом). Население 40 925 человек, из них детей 6 820. Всего социально-значимых объектов девять. Администрации учреждений предупреждены заблаговременно, сделан необходимый запас воды", - говорится в сообщении.

В зону отключения вошли 10 центральных тепловых пунктов, одна школа, семь детских садов, горбольницы, роддом.

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