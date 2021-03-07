В Оренбуржье власти поддержат работников мясокомбината после пожара

ТАСС, 7 марта. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил оказать поддержку сотрудникам мясокомбината, где 6 марта произошел пожар на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства региона.

"Денис Паслер поручил провести тщательное разбирательство случившегося и оказать всю необходимую помощь работникам предприятия. Глава Оренбуржья уже провел переговоры с собственницей мясокомбината, которая в ближайшие дни прибудет в Новотроицк для решения оперативных вопросов. Директор предприятия Александр Григорьев заявил, что производственный процесс возобновится как можно раньше. 10 марта состоится встреча с коллективом предприятия, в ходе которой руководство компании и представители регионального правительства рассмотрят варианты трудоустройства и помощи работникам", - говорится в сообщении.

Директор завода отметил, что зарплата работникам будет выплачена в срок, 14 марта. По его словам, пожар уничтожил оборудование, но жертв нет - в смене работали 14 человек, они своевременно эвакуировались. Руководство предприятия не планирует останавливать производство, а также намерено сохранить костяк коллектива предприятия. В данный момент рассматриваются варианты аренды производственных мощностей.

"В первую очередь нас беспокоят люди. Сегодня непосредственно работающих на предприятии более 140 человек. Никто не должен пострадать. Нужно отработать все возможные варианты. Мы с вами, в первую очередь, не должны допустить задолженность по зарплате", - сказала глава Минтруда региона Наиля Исхакова, слова которой приводит пресс-служба.

Как сообщалось, 6 марта произошел пожар на Новотроицком мясокомбинате. Площадь пожара в цехе по хранению и переработке мяса составила 3 тыс. кв. метров, произошло частичное обрушение кровли. В результате ЧП никто не пострадал.