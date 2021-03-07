Вышедшие на поле во время матча в Волгограде фанаты три года не смогут ходить на футбол

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Двое мужчин, которые грубо нарушили правила посещения футбольного матча в Волгограде, проведут 10 суток под арестом и в течение ближайших трех лет не смогут посещать футбольные матчи. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"10 суток ареста и запрет на посещение матчей на три года назначено судом двоим фанатам за нарушение порядка проведения спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины на момент правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне в ведомстве сообщали, что 6 марта во время проведения матча жители Красноармейского района в возрасте 18 лет (судимый в 2018 году по статье о мошенничестве УК РФ) и 37 лет перелезли через ограждение и перешли поле. Игра была остановлена судьей. Нарушителей задержали сотрудники полиции, были составлены административные протоколы по ст. 20. 31. ч. 3 КоАП ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").

Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.