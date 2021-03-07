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Осужденная в Иране британская подданная вышла на свободу

Назанин Загари-Рэтклифф отбывала пятилетний срок по обвинению в участии в заговоре против властей страны

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Гражданка Ирана и подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф вышла в воскресенье на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому она была приговорена иранским судом по обвинению в участии в заговоре против властей страны. Об этом заявил ее адвокат Ходжат Кермани.

"Завершился пятилетний срок госпожи Загари-Рэтклифф с учетом того, что последний год она пробыла под домашним арестом с возможностью выходить из дома отца в Тегеране не более чем на 300 м. Сегодня она была освобождена", - цитирует слова адвоката агентство IRNA.

Британский парламентарий Тьюлип Сиддик подтвердила, что значительная часть ограничений на передвижение Загари-Рэтклифф сейчас снята, однако добавила, что в следующее воскресенье ей необходимо будет явиться в суд.

"Мы приветствуем тот факт, что c Назанин Загари-Рэтклифф сняли электронный браслет, однако обращение, которое оно по-прежнему испытывает со стороны Ирана, недопустимо. Ей должны позволить как можно скорее вернуться в Соединенное Королевство, чтобы воссоединиться с семьей", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Ранее рад западных экспертов высказывал сомнение в том, что Загари-Рэтклифф выйдет на свободу по истечении срока. Это произошло после сообщений иранских СМИ в сентябре 2020 года о том, что иранские судебные власти предъявили ей новое обвинение, связанное с подозрением в шпионаже.

Дело Загари-Рэтклифф

В 2016 году сотрудница фонда "Томсон-Рейтер" Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивался оправдания и освобождения этой женщины. Этот вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.

Весной 2020 года Загари-Рэтклифф была временно освобождена в соответствии с государственной инициативой, нацеленной на снижение риска распространения коронавируса, но должна была носить электронный браслет.

Теги
ИранВеликобританияРааб, Доминик
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