В парке на Южном берегу Крыма высадили молодые кипарисы после жалоб на вырубку деревьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Кипарис пирамидальный и купрессоципарис Лейланда высадили в воскресенье в Форосском парке на Южном берегу Крыма в рамках первого этапа компенсационной высадки деревьев взамен срубленных при строительстве детского лагеря, сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину ему неизвестно. В среду глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и пообещал вернуться, чтобы "закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться". Поездка запланирована на 9 марта.

"Около 80 жителей и гостей Крыма приняли участие в первом этапе компенсационной высадки деревьев в парке "Форос". Состоявшаяся высадка была приурочена к 8 Марта. К масштабному мероприятию подключились не только взрослые, но и совсем юные любители природы. Мероприятие прошло в рамках первого этапа компенсационной высадки деревьев. Во время него планируется посадить 80 представителей хвойных пород - кипарис пирамидальный и купрессоципарис Лейланда", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что все используемые саженцы - итальянские. "Сегодня посажена часть деревьев, а остальные [будут посажены] только после согласования со специалистами <…> В Форосском парке высаживаются молодые кипарисы, которым всего по четыре года. Ведь чем моложе растения, тем лучше они приживаются <….> Высаживаемый кипарисовик Лейланда очень хорошо растет на ЮБК [Южном берегу Крыма], а кипарис вечнозеленый широко распространен на территории парка, так же как кедры и сосны. Данное растение встречается в парках южнобережья еще со времен древних греков в Крыму", - сообщается в пресс-релизе.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря "Ак-Барс", около 30 пальм пересадили, удалили еще порядка 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".