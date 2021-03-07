В ОП прокомментировали информацию о блокировке заметки ТАСС в Facebook

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич просит Роскомнадзор обратиться в социальную сеть Facebook с требованием передачи прав на фактчекинг материалов СМИ в российском сегменте интернета отечественным организациям. Таким образом он прокомментировал информацию о блокировке Facebook заметки ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы.

"Мы требуем от Роскомнадзора не только разблокировать доступ к материалу ведущего российского информагентства, но и направить строгое предостережение Facebook и предложение передать права на фактчекинг материалов в российском сегменте российским организациям", - сказал Малькевич ТАСС в воскресенье.

По его словам, цензура на площадке Facebook "имеет четко ярко выраженный антироссийский характер, и она политического плана".

"Проверяют качество и фактчекинг материалов наших российских СМИ какие-то украинские праворадикальные фашистские группировки. На основании чего украинцы лезут в материалы российских СМИ на этой платформе? Пусть занимаются фактчекингом у себя на территории. В Прибалтике, например, фактчекингом занимаются прибалтийские конторы, поэтому в Белоруссии фактчекингом пусть занимаются белорусы, а в России - россияне. У нас огромный рынок и мы заслуживаем того, чтобы у нас работали свои специалисты", - отметил член ОП.

Малькевич также предложил создать для этого "специальную некоммерческую организацию, в работе которой примут участие Союз журналистов России, Общественная палата РФ и другие органы".