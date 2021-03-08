Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили женщин с 8 Марта.

"Поздравляем вас с началом весны! Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", - сказал Рыжиков. Видео поздравления опубликовано на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Кудь-Сверчков пожелал всем женщинам услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких. "Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил он.

Космонавты на МКС будут работать в Международный женский день. С 8-9 марта запланировано начало работ по герметизации второй трещины в модуле "Звезда" станции.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Рыжиков и Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.