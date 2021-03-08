Путин поздравил женщин-медработников с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телеобращении по случаю 8 Марта отдельно поздравил женщин - медицинских работников, отметив большое значение их чуткого внимания для пациентов.

"В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей", - обратился глава государства к женщинам-медикам. Он выразил благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам и нянечкам - всем, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах медучреждений, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках.

"Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую душевную поддержку", - обратился Путин к женщинам-медикам.