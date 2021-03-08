Открытие школ в Ливане после карантинного режима перенесли на 22 марта

БЕЙРУТ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Ливана в связи с пандемией приняли решение отложить возобновление занятий в школах до 22 марта. Об этом, как сообщил в воскресенье новостной портал Elnashra , объявил исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб.

"Мы даем государственным и частным учебным заведениям дополнительное время, чтобы тщательно подготовиться к возвращению учеников в классы, обеспечив строгое соблюдение общепринятых санитарно-профилактических норм", - подчеркнул он.

Правительство планировало с 1 марта начать занятия в школах и вузах, которые были прерваны более года назад из-за пандемии, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Однако по причине значительного роста числа инфицированных в период 1-7 марта открытие учебных заведений решено отложить.

В соответствии с программой поэтапного перезапуска экономики после тотального карантина в Ливане заработали с 1 марта предприятия сферы торговли и обслуживания. В Бейруте и других городах открылись крупные торговые центры и магазины, они функционируют по специальному графику с ограниченным присутствием персонала на рабочих местах. С целью оживления сектора туризма власти сняли запрет с посещения горнолыжных курортов, которые были закрыты полтора месяца.

Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом сохранил в силе ограничения на передвижение в вечерние и ночные часы для большинства населения, комендантский час действует с 20:00 до 05:00. Гражданам по-прежнему для выхода из дома необходимо оформить цифровой пропуск по мобильному приложению.

По данным Минздрава республики, за сутки коронавирус в Ливане был выявлен у 2 377 граждан, зафиксировано 33 смертельных случаев от инфекции. ПЦР-тестирование прошли 16 476 человек, при этом анализы показали положительный результат у 17,5%. Всего с 21 февраля прошлого года коронавирусом заразились 395 588 ливанцев, от инфекции вылечились 310 304 человека, а число смертельных исходов составило 5 046.