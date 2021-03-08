Памятник Есенину в районе Кузьминки в Москве отреставрируют в 2022 году

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Памятник поэту Сергею Есенину на Есенинском бульваре в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы отреставрируют в следующем году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Реставрация памятника Сергею Есенину запланирована на 2022 год. Сейчас в Мосгорнаследии находится проект реставрации монумента", - прокомментировал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Памятник Есенину, расположенный в Кузьминках, является объектом культурного наследия регионального значения. Он был открыт в 1972 году. "В ходе работ монументу вернут исторический облик. Данные работы плановые. Ранее ведомство выдало задание на разработку проектно-сметной документации. Работы пройдут по заказу департамента", - пояснил собеседник агентства.

По словам Емельянова, работы начнутся после того, как эксперты одобрят проект реставрации.