Папа Римский Франциск собирается посетить Ливан, Венгрию и Словакию

ВАТИКАН, 8 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ближайшее время может побывать в Венгрии, Словакии и Ливане. Как понтифик сообщил журналистам своего пресс-пула по пути из Ирака, где он завершил в понедельник апостольский визит, поездку в Сирию он не планирует.

"Я должен поехать на финальную службу Всемирного евхаристического конгресса в Венгрию, это не визит в страну, а месса. Но Будапешт находится в двух часах езды машине от Братиславы, почему бы не навестить Словакию. Так начинаются идеи", - сказал Франциск.

Он также рассказал, что ливанский патриарх просил его сделать остановку в Бейруте по дороге из Ирака. "Но мне показалось, что этого мало, капля в море для страны, которая так страдает. Но я обещал приехать", - поделился Франциск.

"О поездке в Сирию я не думал, но мне близка эта возлюбленная и мученическая страна. Из стран Ближнего Востока пока возможна и обещана поездка только в Ливан", - добавил Папа Римский.

Он пояснил, что, принимая решение о поездке, он много слушает, принимает советы. "Приглашений много. В итоге решение приходит изнутри, я много молюсь и думаю. Решение - всегда результат глубоких размышлений и молитв", - добавил понтифик. Франциск сказал, что о поездке в Ирак размышлял очень долго, учитывая все проблемы и отдавая себе отчет во всех рисках.