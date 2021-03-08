{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Австрии выявили первый случай заражения бразильской мутацией коронавируса

Он зафиксирован в Зальцбурге

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения человека бразильской мутацией нового коронавируса подтвержден в австрийском городе Зальцбург. Об этом сообщило в понедельник правительство федеральной земли Зальцбург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - отмечается в заявлении. Других случаев с подозрением на заражение этой мутацией не выявлено.

В январе 2021 года в Австрии были выявлены мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании, которые получили широкое распространение и были причинами продления жесткого карантина в феврале. Кроме того, с 11 марта в австрийском регионе Тироль начнут прививать жителей округа Швац в рамках европейского исследования по борьбе с южноафриканской мутацией коронавируса с помощью вакцины BioNTech-Pfizer.

Теги
АвстрияБразилияЮАРВеликобританияПандемия COVID-19
В РПЦ надеются, что в РФ запретят иностранцам использовать услуги суррогатных матерей
Ранее группа депутатов Госдумы разработала соответствующий законопроект
Читать полностью