Год пандемии: как число заразившихся коронавирусом в мире выросло в тысячу раз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года, на тот момент на планете было зарегистрировано в общей сложности 118 тыс. заразившихся в 114 государствах, а в сутки выявляли примерно по 5 тыс. новых случаев

К настоящему моменту инфекцией охвачены практически все страны и континенты, включая Антарктиду. Общее количество заразившихся за год пандемии выросло в тысячу раз, составив около 118 млн, а в 21 стране инфицированных уже более 1 млн. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован ВОЗ 20 декабря прошлого года — свыше 843,2 тыс. новых случаев. Это больше, чем за все время пандемии выявили, например, в Португалии (812 тыс.). Из-за коронавируса за год умерли свыше 2,6 млн пациентов. Максимальное число летальных исходов за сутки, зарегистрированное 22 января этого года, — 16 635, что в 57 раз превышает показатель, зафиксированный 11 марта прошлого года.

Ученым удалось довольно быстро расшифровать геном коронавируса и разработать вакцины для борьбы с инфекцией. Однако они пока так и не смогли установить источник возникновения пандемии и приблизиться к объяснению того, почему в странах со схожими климатическими и социально-экономическими условиями инфекция распространяется совершенно по-разному. Первая волна Первые сообщения о вспышке в Китае неизвестного заболевания, впоследствии классифицированного как COVID-19, появились в декабре 2019 года. К концу января заболевших было уже около 10 тыс. Вспышка COVID-19 оказалась уже масштабнее атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая также возникла в КНР. 30 января она была признана чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

К тому времени, когда ВОЗ решила признать вспышку инфекции пандемией, Китаю удалось в основном остановить распространение инфекции

Эпицентром была признана Европа, особенно тяжелой ситуация была в Италии и Испании, где суточный прирост случаев заражения стал исчисляться тысячами. При этом в странах Восточной и Северной Европы эпидемическая ситуация оставалась достаточно спокойной.

Вслед за Европой инфекция начала стремительно распространяться в США, где уже со второй половины марта стали выявлять десятки тысяч инфицированных в сутки. В Индии на момент начала пандемии было выявлено всего 56 случаев заражения. География распространения коронавируса очень неоднородна. Некоторые страны перенесли лишь одну вспышку инфекции, а в других фиксируется уже четвертый подъем заболеваемости. Причем ситуация резко отличается даже в соседних государствах со схожим уровнем жизни и одинаковыми климатическими условиями. Американский эпицентр В США, где зарегистрировано больше всего инфицированных (свыше 26,92 млн!!!), наблюдались три волны: весенняя (с пиком в апреле — 33,5 тыс. инфицированных в сутки), летняя (июльский максимум — 74,4 тыс.) и осенне-зимняя (пик в январе — 313,5 тыс.). В соседней Канаде таких волн было только две. Пик первой пришелся на май, когда в сутки выявляли по 2-3 тыс. заболевших, вторая волна началась через полгода и достигла максимума в начале января, когда ежедневно стали фиксировать по 10 тыс. новых случаев. Два подъема заболеваемости были отмечены и в Мексике, причем первый растянулся с апреля по август, а второй начался в ноября и оказался вдвое сильнее первого (с максимумом более 22 тыс. случаев в сутки). Вторую волну переживает и Бразилия, которая находится на третьем месте в мире по числу инфицированных (более 11 млн). Однако в Колумбии (2,3 млн заразившихся) заканчивается уже третья, самая мощная, волна с январским пиком более 21 тыс. инфицированных в сутки. Волны и пики в Европе

Единой картины нет и в европейском регионе. С марта по май всплеск заболеваемости фиксировался почти повсеместно, но максимальные показатели отличались — от нескольких десятков или сотен в небольших восточноевропейских государствах до тысяч в крупных странах Западной Европы

Затем последовал долгий летний спад, однако уже в сентябре все началось снова, причем теперь ощутимый удар пришелся по странам Восточной Европы. Например, в Чехии и Польше заболеваемость выросла более чем в 30 раз, тогда как в западноевропейских государствах — в 5-6 раз.

В Великобритании, Испании, Нидерландах, помимо весенней волны, было еще две — осенняя и зимняя, а в Германии и Франции просматривается лишь один за это время подъем заболеваемости, однако он оказался гораздо сильнее весеннего. Сейчас в Европе девять стран, где число инфицированных превышает 1 млн. Это Великобритания (4,2 млн), Франция (3,9 млн), Испания (3,2 млн), Италия (3,1 млн), Германия (2,5 млн), Польша (1,8 млн), Украина (1,5 млн), Чехия (1,4 млн) и Нидерланды (1,1 млн). Очаги в Азии и Африке В Индии, которая является главным очагом коронавируса в Азии (11,3 млн инфицированных, второе место в мире), волна, как и в Китае, была лишь одна, но очень долгая: начавшись с единичных случаев в марте, заболеваемость постепенно росла и к середине сентября уже фиксировалось по 100 тыс. заболевших в сутки — на тот момент это был самый высокий в мире показатель. После начался столь же постепенный спад. Сейчас в стране в среднем ежедневно выявляют уже по 15-17 тыс. инфицированных, что примерно соответствует показателям июня прошлого года.

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В Иране (1,7 млн) прослеживаются три волны — весной, летом и — самая мощная — осенью. В соседней Турции (2,8 млн) их было две, хотя в действительности ситуация с заболеваемостью там может быть совсем иной: как выяснилось, страна долгое время занижала статистику, а когда в ноябре она ее изменила по рекомендации ВОЗ, показатели резко поднялись с 10 тыс. до 30 и более тыс. новых случаев в сутки. В Индонезии (1,4 млн инфицированных), как и в Индии, заболеваемость постепенно росла с марта, но своего пика (более 14 тыс. случаев заражения в сутки) достигла лишь в январе этого года. При этом в таких схожих по уровню развития и климату странах, как Филиппины и Малайзия, насчитывается 600 тыс. и 317 тыс. заразившихся, тогда как в Таиланде их 26,5 тыс., а во Вьетнаме лишь 2,5 тыс. Однако и охват населения тестированием на коронавирус в Таиланде и Вьетнаме существенно ниже, чем в Индонезии, на Филиппинах и особенно в Малайзии. В Африке основной очаг коронавируса располагается в ЮАР (1,5 млн), где во время второй волны в январе заболеваемость поднималась до 22 тыс. случаев в сутки, а сейчас снизилась до 800. Смертность В США и ряде европейских стран (Италии, Испании, Франции, Великобритании) смертность из-за коронавируса сопоставима с боевыми потерями в годы Второй мировой войны. Пики, как правило, совпадали с подъемом заболеваемости, хотя и тут имеются свои особенности. Больше всего летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (около 530 тыс.). Весной в стране ежедневно умирали около 2 тыс. человек, а в январе неоднократно регистрировали более 4 тыс. смертей. Таким образом, заболеваемость выросла в Штатах в 10 раз, тогда как смертность - лишь вдвое.

В Италии и Франции смертность из-за коронавируса была примерно на одном уровне как в первую, так и во вторую волну. Однако в Испании пик пришелся на весну прошлого года, когда фиксировали по 900 смертей в сутки — это в полтора раза больше максимальных значений третьей волны в феврале этого года. В Великобритании по сравнению с весной прошлого года суточные показатели возросли в 1,5-2 раза, а в Германии — в 4 раза. Самым же значительным оказался рост смертности в восточноевропейских странах, где весной прошлого года регистрировали 20-30 летальных исходов в сутки. К марту этого года смертность, например, в Польше выросла в 10 раз, на Украине — в 13 раз, в Чехии — в 20 раз. При этом в относительном выражении одни из самых высоких показателей смертности в Чехии, где на 100 тыс. жителей приходится 208 умерших из-за коронавируса, а также в Бельгии (193) и Великобритании (184). В Индии, где из-за коронавируса умерли более 158 тыс. человек, из-за высокой плотности населения этот показатель один из самых низких — 11 умерших на 100 тыс. жителей. При этом самая высокая летальность отмечается в Йемене, где умерли 25,2% от всех заразившихся, Мексике (9%) и Сирии (6,7%). Гипотезы происхождения вируса

Международная миссия экспертов ВОЗ, побывавшая в китайском Ухане в начале февраля этого года, сформулировала четыре основные гипотезы происхождения коронавируса: в результате прямой передачи от животного к человеку; заражение от неустановленного вида животных, которое послужило промежуточным звеном; попадание коронавируса через привезенное в Ухань продовольствие или замороженную продукцию; в результате утечки из лаборатории