Ямайка получила первую партию вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 9 марта. /ТАСС/. Груз с 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыл в понедельник на Ямайку из Индии. Об этом сообщила радиостанция Radio Jamaica .

Отмечается, что партию в аэропорту Кингстона принимал премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс. Вакцинацию населения власти планируют начать в среду.

На Ямайке третий день подряд фиксируют рекордный суточный прирост количества случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, на острове с начала пандемии зарегистрировано около 27 тысяч инфицированных, умерли 454 человека.

С начала марта на всей территории Ямайки, где проживают порядка 3 млн человек, действует режим комендантского часа. Все прибывающие на остров должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.