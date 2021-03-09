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Пандемия COVID-19

В Японии с середины февраля выявили восемь случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer

Речь идет исключительно о женщинах в возрасте 20-50 лет

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. По меньшей мере еще пять случаев анафилаксии выявлено в Японии среди медицинских работников, вакцинированных препаратом американской компании Pfizer, а общее число людей с аллергической реакции после иммунизации достигло восьми. Такие данные приводит во вторник министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

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Речь идет исключительно о женщинах в возрасте 20-50 лет. У всех из них сразу после введения вакцины появлялись такие симптомы, как кашель, боль в горле, онемение конечностей. При этом двоим потребовалась госпитализация.

Как отмечает телеканал TBS, всего к настоящему времени в Японии были вакцинированы 71 тыс. человек, главным образом сотрудников медицинских учреждений.

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. В общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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