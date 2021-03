В Якутии построили макет корабля из вселенной "Звездных войн"

Длина корабля составила 14 м, ширина - 10 м, а высота - 4 м. Вес превышает тонну. "Этот косплей было сложнее всего создать, но мы справились, - сказал Федоров. - Корабль установили на территории парка "Урдэл" в Якутске, где у корабля будет охрана. Каждый посетитель парка сможет там сфотографироваться. Планируем съемки фанатских видео с мандалорцем в Якутии".

По его словам, идея воссоздать корабль появилась в 2019 году после выхода первого сезона "Мандалорца", но тогда команде не хватило финансов, а затем началась пандемия коронавируса. "Как фанаты мы решили создать именно Razor Crest, потому что прежде в мире еще никто не строил. Именно это нас и привлекает - сделать невозможное, - отметил Федоров. - Когда вышел второй сезон (трансляция серий началась 30 октября и завершилась 18 декабря 2020-го), мы точно посчитали, сколько нужно материалов, где можно это сделать, и в начале декабря уже начали стройку".

Габариты корабля команда высчитала сама при помощи фотографий в интернете. Так как в сериале корабль огромный с множеством отсеков и этажей, команда решила направить все силы на воссоздание кабины пилота. На корабль ушло около 50 листов ДВП. Для удобства транспортировки "судно" полностью разбирается, крылья и двигатели снимаются. Помимо этого, есть световые элементы: на внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота - панели.

"В начале работ мы использовали только собственные средства. Когда решили более детализированно сделать кабину, у нас просто не хватило на это денег, а бросать все на половине пути тоже не годилось - помогли подписчики нашего Instagram-аккаунта: когда мы бросили клич, они помогли набрать нужную сумму на оснащение. На оплату ангара, где только и помещается такая конструкция, нам помогли частная компания и якутский ИТ-парк", - добавил Федоров.

Всего над кораблем работали пять человек. Весь процесс создания снимался на камеру для публикации на YouTube-канале. Создателей корабля уже заметили в интернете. Ролик с Razor Crest в их аккаунте в TikTok набрал более 2 млн просмотров. В Instagram их лайкнул каскадер, снимавшийся в "Мандалорце", и написал комментарий - "This is the way" ("Таков путь" - жизненное кредо мандалорцев во вселенной). Помимо корабля, команда соорудила костюм главного героя телесериала при помощи 3D-принтера и одолжила у друзей игрушку Грогу - главного любимчика фанатов.