В Москве выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработают в ТЦ "Круг" и "Тройка"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в двух торговых центрах Москвы - "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.

"Начиная уже с этой среды, 10 марта, выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работу в двух новых точках. Сделать прививку от COVID-19 теперь можно будет в торговых центрах "Круг" и "Тройка". Каждую неделю выездные бригады вакцинации "въезжают" в новые популярные локации столицы, таким образом, сделать прививку от коронавируса может большее количество горожан. Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей", - сказала Ракова.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский", "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

"Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день", - напомнила Ракова.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 92 соглашения с частными медорганизациями, 73 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только за услуги клиники по введению инъекции.