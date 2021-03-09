В Центральную Россию придут сильные морозы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха ночью до минус 24-26 градусов и до минус 7-15 градусов в дневные часы ожидается 9-11 марта в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Ивановской, Рязанской и Ярославской областях. Похолодание до минус 18-23 градусов прогнозируется в Воронежской, Орловской, Тульской областях, сообщили во вторник ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По информации ЦГМС по Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской областей, в ночь на 10 марта столбики термометров опустятся до минус 19-26 градусов, днем в среду температура воздуха повысится до минус 12-16 градусов, в ночь на 11 марта вновь похолодает до минус 22-26 градусов. "11 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью - минус 21-26 градусов, днем - минус 8-13 градусов", - отметили в гидрометцентре по Рязанской области.

До минус 16-17 градусов в ночь на среду и до минус 18-23 градусов в ночь на четверг прогнозируется в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях, в дневные часы ожидается около минус 5-14 градусов. "Самая холодная ночь на этой неделе ожидается с 10 на 11 марта - от 16 до 21 градуса мороза, а на юго-западе региона - 11-16 мороза. А ночь на 12 марта тоже еще будет холодная - 12-17 градусов мороза, при этом 12 марта днем чуть теплее - минус 3-8 градусов. С 13 марта мы ждем повышения температуры, в дневные часы ожидается уже до плюс 2-4 градусов", - сказала ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

В Брянской, Курской, Смоленской областях ночами 10-11 марта ожидается минус 14-16 градусов, в дневные часы - минус 3-7 градусов, в Белгородской области днем будет минус 2-4 градуса, ночами - минус 8-10 градусов. Существенных осадков не ожидается, добавили в региональных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что 10-11 марта регионы ЦФО будут находиться в области высокого атмосферного давления, незначительные осадки возможны лишь местами. К пятнице ожидается повышение температуры воздуха на 2-4 градуса.