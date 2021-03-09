Московские школьники будут проходить отбор для участия в военных сборах в "Авангарде"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московские школьники будут проходить конкурсный отбор, чтобы принять участие в военных сборах в новом учебном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", сказал во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Будет конкурсный отбор, как и, собственно, первых команд, которые заехали сюда, чтобы была соревновательность и желание приезжать сюда. Ну и важно, конечно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, не забывали об армии и могли возвращаться сюда, заниматься здесь, на полигоне, смотреть воинские учения", - отметил мэр в ходе открытия первой смены учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот".

Собянин также подчеркнул, что для Москвы, тех 15 тыс. обучающихся, которые будут проходить сборы в парке "Патриот", не совсем достаточно, потому что в год в Москве проходят сборы около 40 тыс. подростков.

"Мы договорились сегодня, будем дальше развивать [учебный центр], строить дополнительные корпуса, предоставлять новые возможности", - пояснил мэр.

Собянин отметил неисчерпаемые возможности парка "Патриот": военные музеи, полигоны и различные тренажеры для обучающихся. "У нас [в Москве] есть обязательный элемент [школьной] программы - это военные сборы, которые должны проходить все школьники, которые занимаются военной подготовкой. Это, по сути, продолжение школьной программы. Но, как вы видите, [в парке "Патриот"] не совсем школьная программа. Это неформальный проект, который создан с душой министром обороны (Сергеем Шойгу), поддержан президентом", - сказал мэр.

Об учебно-методическом центре

В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" учащиеся школ и колледжей должны получить начальные знания в области обороны, а юноши - ученики 10-х классов школ и студенты первых курсов колледжей - пройти 5-дневные учебные сборы по основам военной службы. Для их проведения правительством Москвы и правительством Московской области был создан совместный учебно-методический центр "Авангард".

Комплекс, занимающий 28,45 га территории парка "Патриот", был возведен за 372 дня: торжественная церемония закладки первого камня в основание центра состоялась 10 сентября 2019 года, а уже ровно через год - в сентябре 2020 он сдан в эксплуатацию.

Планируется, что ежегодно в центре "Авангард" учебные сборы будут проходить порядка 30 тыс. курсантов. Половину из них будут составлять учащиеся Москвы, другую половину - Московской области.