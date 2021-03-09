Гагаринские чтения проведут в Смоленской области в смешанном формате

ТАСС, 9 марта. Международные общественно-научные чтения, посвященные 87-й годовщине со дня рождения летчика-космонавта Юрия Гагарина, проведут в городе Гагарине Смоленской области с 9 по 12 марта в смешанном формате в связи ограничениями, действующими из-за пандемии коронавируса. Часть участников, в том числе люди старше 65 лет, выступят с докладами в формате видеосвязи, сообщила ТАСС замдиректора "Музея Ю. А. Гагарина" Леся Ходыкина.

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"Сегодня будет торжественное собрание, посвященное открытию XLVIII общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю. А. Гагарина. Участие примут более 100 человек, в научной части заявлено 143 доклада. <...> В связи с пандемией было принято решение провести чтения в смешанном формате. С 10 по 12 марта, когда будут проходить пленарные заседания и заседания научных секций, в основном это будет формат видеодокладов и дистанционных докладов", - сказала Ходыкина, отметив, что дистанционно будут выступать в основном докладчики старше 65 лет.

В торжественном открытии чтений участвуют племянница первого космонавта Тамара Филатова с докладом "Все начинается с любви", посвященном памяти Валентины и Юрия Гагариных, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов. "Самая многочисленная научная секция - это как всегда секция № 5 - "Космонавтика и молодежь", в программе заявлено 48 докладов. В этом году молодежная секция тоже работает в смешанном формате. Видеодоклады прислали из 20 городов из 16 регионов России, а также из Республики Беларуси", - добавил Ходыкина.

Утром во вторник состоялось возложение цветов к памятникам Юрию Гагарину и его матери Анне Тимофеевне, в котором приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, ряд гостей международных чтений.