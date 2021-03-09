Путин обсудит с Фальковым мероприятия Года науки и технологий

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится во вторник с главой Минобрнауки Валерием Фальковым и обсудит с ним мероприятия Года науки и технологий, который проводится в 2021 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента достаточно спокойный рабочий день. Помимо других встреч непубличного характера президент в рамках Года науки и технологий, который сейчас [проходит], встретится с министром науки и высшего образования Фальковым", - сказал представитель Кремля.

Министр расскажет главе государства о том, как проходят мероприятия тематического года. Фальков также доложит президенту о работе ведомства.