Зеленский уверен, что языковой вопрос на Украине не актуален

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Тема языка на Украине не актуальна, а все, кто поднимает ее, а также вопросы национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, которое транслировал телеканал "Украина-24".

"В конституции четко написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимает вопросы национальности, языка, церкви, - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей, направлены все эти последствия на раскол в обществе", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он изменения в языковое законодательство страны. Зеленский подчеркнул, что украинский язык в стране "полностью защищен", и что в целом тема языка на Украине "не актуальна".

С 16 января в стране вступила в действие очередная норма принятого в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке, если те не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену. Нарушителям грозят штрафы от 5 100 до 6 800 гривен ($180 - $242).

На фоне языковых ограничений на Украине в последнее время все чаще происходят инциденты на языковой почве. Так, в начале марта во Львове были избиты уличные музыканты за исполнение песен на русском языке. В Харькове за выступление на русском языке из партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко выгнали одного из местных депутатов. Одновременно в украинских соцсетях периодически возникают скандалы в связи с нежеланием людей отказываться от русского языка. Последний такой случай произошел в начале марта, когда девушка в форме украинского военного разместила видео, на котором она пела русскую песню, и сопроводила видео надписью о том, что "не каждый, кто говорит на русском языке, является врагом Украины, и не каждый, кто носит вышиванку, является ее патриотом". При этом, как свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный центром "Социальный мониторинг", более половины жителей Украины используют в кругу семьи русский язык в качестве основного или наравне с украинским.