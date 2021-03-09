ГД одобрила в I чтении право Росгвардии уничтожать не востребованное владельцами оружие

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект, разрешающий Росгвардии утилизировать оружие, находящееся у нее на хранении и не востребованное его владельцами на протяжении долгого времени.

Инициатива разработана единороссами Владиславом Резником, Василием Пискаревым, Александром Хинштейном, Николаем Николаевым и Эрнестом Валеевым. Сегодня оружие и патроны к нему изымаются у собственника и находятся на хранении в Росгвардии или полиции в случае аннулирования лицензии или разрешения на оружие. Авторы инициативы указывают, что зачастую владельцы оружия, не имея желания владеть им (пройти требуемые проверки и медобследования, продать либо утилизировать оружие), не забирают его с хранения в Росгвардии. Таким образом в органах внутренних дел РФ скопилось уже более 170 тыс. единиц невостребованного оружия и более 960 тыс. патронов к нему, причем выручка от их возможной продажи не покроет затрат федерального бюджета на их хранение, учет, транспортировку и оценку.

Законопроект устанавливает механизм отчуждения такого оружия и патронов: если владелец оружия не заберет или не продаст его на протяжении одного года (и еще двух месяцев на выполнение предписания), "оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозяйными и уничтожаться Росгвардией".

"Законопроектом предлагается предоставить собственникам оружия право безвозмездной передачи принадлежащего им на законных основаниях оружия и патронов к нему для уничтожения в территориальные органы Росгвардии. При этом все конфискованное, бесхозяйное и сданное оружие и патроны к нему (за исключением изъятых по уголовным делам) будут уничтожаться Росгвардией", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно инициативой предлагается отменить действующее ограничение прав граждан, у которых была аннулирована лицензия или разрешение на оружие: сейчас они вправе повторно обратиться за их получением только спустя год со дня устранения обстоятельств, препятствующих владению ими. "Вместо этого предусматривается, что оружие и патроны, находящиеся на хранении в Росгвардии, подлежат возврату собственнику при устранении обстоятельств, исключающих возможность владения ими в соответствии с законом "Об оружии", - предлагают депутаты.