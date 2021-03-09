УрФУ стал федеральной площадкой по разработке методологии проектного обучения студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет стал федеральной инновационной площадкой по созданию методологии проектного обучения. УрФУ поможет другим вузам привлечь студентов к реализации реальных проектов для предприятий, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

Проектное обучение - формат, который подразумевает большое количество практикумов, в ходе которых студенты заняты решением производственных задач для предприятий-партнеров вуза.

"Особенность работы УрФУ как федеральной инновационной площадки в направлении проектного обучения - создание методологии для внедрения принципов практикоориентированного обучения не только в программах бакалавриата и магистратуре, а в полном пуле образовательных проектов университета: от работы со школьниками, где в УрФУ накоплен опыт Уральских проектных смен и других проектов Школы талантов, до проектов, направленных на развитие технологического предпринимательства, научных направлений, а также дополнительного профессионального образования", - сказали в вузе.

С полным внедрением проектного обучения в УрФУ на данный момент работают 79 образовательных программ, а со следующего года разработанной методологией будут пользоваться студенты 50% направлений подготовки вуза. Полный переход к проектному обучению на программах бакалавриата и магистратуры вуз завершит к 2024-2025 году.

Проектное обучение официально внедрено в УрФУ с 2018 года - уже три года проектные практикумы зафиксированы в учебных планах целого ряда образовательных программ. При этом проектные технологии применялись и ранее, например, по ряду отдельных дисциплин практической направленности у студентов инженерных специальностей.