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В Москве чернобыльцам выплатят от 3 тыс. до 10 тыс. рублей

Выплаты будут по традиции приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля
Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 1986 год Валерий Зуфаров и Владимир Репик/ТАСС
Описание
Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 1986 год
© Валерий Зуфаров и Владимир Репик/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим вследствие радиационных воздействий, им выплатят от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Утверждены размеры единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщается в материалах.

Как уточняется, по традиции выплаты приурочат ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля.

Размер единовременной выплаты составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей - в зависимости от категории получателей.

"Единовременную выплату получат 15 113 москвичей - участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф", - добавляется в материале.

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