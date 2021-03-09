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СМИ: в ФРГ приостановили выплату помощи из-за пандемии в связи со случаями мошенничества

По данным Business Insider, речь идет о выплатах, решения по которым были приняты в ноябре и декабре 2020 года, а также в текущем году

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ приостановило в конце минувшей недели выплату госпомощи предпринимателям и фирмам, пострадавшим от коронавирусных ограничений, в связи с участившимися случаями мошенничества. Об этом сообщило во вторник издание Business Insider со ссылкой на источники в кабмине.

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По его информации, приостановлены выплаты, решения по которым были приняты в ноябре и декабре прошлого года, а также уже в текущем году. Причиной стали многочисленные сообщения о мошенничестве. Неизвестные по подложным документам запросили помощь государства, и средства в итоге оказались на их счетах. Какова общая сумма ущерба, пока не сообщается.

"Непосредственно после того, как стало известно о нарушениях, мы проинформировали компетентные органы. Они уже начали расследование", - сообщила представитель Минэкономики ФРГ.

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