Роскомнадзор порекомендовал каналу Paramount Comedy тщательнее отбирать контент

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор рекомендовал телеканалу Paramount Comedy тщательнее отбирать контент для эфира с учетом морально-этических норм российского общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое вызвало представителей канала на профилактическую беседу.

"При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", - указали в пресс-службе.

Там напомнили, что мультсериал имеет маркировку "18+" и распространяется после 23:00, ориентирован на взрослую аудиторию. При этом, пояснили в ведомстве, в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом (ст. 134 УК РФ). "Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - сообщили в федеральной службе.